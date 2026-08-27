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Sulama kanalına düşen minik Halil, kurtarılamadı

Güncelleme Tarihi:

#Karacasu#Aydın#Halil Nasır
Sulama kanalına düşen minik Halil, kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 15:09

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, sudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, önceki gün Karacasu'nun Alemler Mahallesi’nde meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesi belediyesinde çalışan Mehmet Nasır (23) ile Fatmagül Nasır (23) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Halil Nasır, sulama göletine düştü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sudan çıkartılan Halil'in duran kalbi, sağlık ekiplerini müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nasır, buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olduğu gerekçesiyle Aydın Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında yoğun hasar olduğu belirtilen Halil Nasır, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nasır, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Nasır ailesinin, bir süre önce yakınlarını ziyaret için memleketleri Karacasu’ya geldikleri öğrenildi.

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Öte yandan, olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Sulama kanalına düşen minik Halil, kurtarılamadı

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#Karacasu#Aydın#Halil Nasır

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