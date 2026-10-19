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Sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Bedirhan'dan acı haber

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#Şanlıurfa#Sulama Kanalı#Çocuk Ölümü
Sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Bedirhandan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 15:21

Şanlıurfa'da evlerinin yakınında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düşen Down sendromlu Bedirhan P. (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Haliliye ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin yakınında yürüdüğü sırada dengesini kaybeden Down sendromlu Bedirhan P., sulama kanalına düştü. Küçük çocuğun suda çırpındığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine ekipler sevk edilirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla çocuğu sudan çıkardı.

Yapılan müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bedirhan P., buradan da Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bedirhan P., yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Şanlıurfa#Sulama Kanalı#Çocuk Ölümü

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