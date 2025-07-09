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Sulama kanalına devrilen otomobildeki baba ve oğlu öldü, çok sayıda yaralı var

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#Sulama Kanalı#Baba Ve Oğul Öldü#Kahramanmaraş
Sulama kanalına devrilen otomobildeki baba ve oğlu öldü, çok sayıda yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 05:12

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü. 

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Yasin Polat (33) yönetimindeki 38 ADN 831 plakalı otomobil, Kılavuzlu Mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve eşi Merve ile 3 yaşındaki ikiz çocukları Asil ve Aslan yaralandı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan baba ve ikizlerden biri, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

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#Sulama Kanalı#Baba Ve Oğul Öldü#Kahramanmaraş

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