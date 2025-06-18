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Sulama kanalı 2 can aldı

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#Muhammed El Hüseyin#ŞANLIURFA#Sulama Kanalı
Sulama kanalı 2 can aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 07:00

ŞANLIURFA’da 14 Haziran’da, DSİ’ye ait sulama kanalı kenarında yürüyen Bünyamin Çiçek (12), iddiaya göre, dengesini kaybederek suya düştü.

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Olayı gören Suriye uyruklu Muhammed el Hüseyin (25) de çocuğu kurtarmak için suya atladı. Hem Çiçek hem Hüseyin gözden kayboldu. İhbarla başlatılan çalışmalar kapsamında, önceki akşam Muhammed el Hüseyin’in cansız bedeni, olayın meydana geldiği noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Bölgede arama çalışmalarını gece boyunca sürdüren ekipler, Bünyamin Çiçek’in de kanal rögarlarında cansız bedenini buldu. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Çiçek’in cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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#Muhammed El Hüseyin#ŞANLIURFA#Sulama Kanalı

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