Sulama havuzuna düşen Ren geyiği kurtarıldı

Akyarlar Mahallesi’ndeki sulama havuzuna sabah saatlerinde gelen geyik, havuza düşerek mahsur kaldı. Geyiği fark edenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. 7 yaşındaki erkek geyik, veteriner hekim tarafından iğneyle bayıltıldı. Ardından itfaiye, geyiği havuzdan çıkartarak, kurtardı. Geyiğin kendisine gelmesinden ardından, veteriner tarafından yapılacak gerekli sağlık kontrolleri sonrasında doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.