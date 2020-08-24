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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Sulama havuzuna düşen Ren geyiği kurtarıldı

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Sulama havuzuna düşen Ren geyiği kurtarıldı
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DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde sulama havuzuna düşen Ren geyiği, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Geyiğin gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.

Akyarlar Mahallesi’ndeki sulama havuzuna sabah saatlerinde gelen geyik, havuza düşerek mahsur kaldı. Geyiği fark edenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. 7 yaşındaki erkek geyik, veteriner hekim tarafından iğneyle bayıltıldı. Ardından itfaiye, geyiği havuzdan çıkartarak, kurtardı. Geyiğin kendisine gelmesinden ardından, veteriner tarafından yapılacak gerekli sağlık kontrolleri sonrasında doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

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