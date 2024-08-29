×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sulama havuzuna düşen çocuğu kurtarmaya çalışan 2 kişi öldü

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Sultanhisar#Hastane
Sulama havuzuna düşen çocuğu kurtarmaya çalışan 2 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 20:00

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sulama havuzuna düşen çocuğu kurtarmak için havuza giren 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken, sudan zehirlenme şüphesiyle diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, Sultanhisar ilçesi Hancıoğlu mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk tarla sulama havuzuna düştü. Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuğu gören 4 kişi, çocuğu kurtarmak için havuza girdi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANE KALDIRILDILAR 

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada henüz bilinmeyen bir nedenle havuza giren 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken, diğer 2 kişi de havuzdan çıkarıldıktan sonra sudan zehirlenme şüphesiyle Nazilli ve Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Sultanhisar#Hastane

BAKMADAN GEÇME!