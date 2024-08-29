Sulama havuzuna düşen çocuğu kurtarmaya çalışan 2 kişi öldü

Haberin Devamı

Olay, Sultanhisar ilçesi Hancıoğlu mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk tarla sulama havuzuna düştü. Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuğu gören 4 kişi, çocuğu kurtarmak için havuza girdi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada henüz bilinmeyen bir nedenle havuza giren 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken, diğer 2 kişi de havuzdan çıkarıldıktan sonra sudan zehirlenme şüphesiyle Nazilli ve Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.