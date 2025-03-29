"Süklüm püklüm yardım dileniyor"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Wow Hotel’de düzenlenen ‘9. Milli İrade İftarı Programı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel’i eleştirdiği konuşmasında özetle şunları söyledi:

HALEN İDRAK EDEMİYOR

“Bugün burada şu hususu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkemizde birileri, Türkiye’nin İslam aleminde ve dünyada neye tekabül ettiğini halen idrak edemiyor. Bu çevreler kendi tarihlerini bilmedikleri, kendi atalarını tanımadıkları için Türkiye’nin tarihi ve kültürel derinliğinden de habersizler. Mesela, Suriye’deki devrime Türk milletinin niçin bu kadar sevindiğini, Suriyeli kardeşlerimizin zafer kutlamalarında neden Türk bayrağı açtığını, yeni Suriye hükümetinde niçin bu kadar Suriye’de eğitim görmüş bakan olduğunu bir türlü kavrayamıyorlar. Bunları bilmedikleri için de dış politikada çuvallıyor, iç siyasette kendilerini komik duruma düşürüyorlar. Oysa biraz okuyup araştırsalar, biraz dünyayı gezseler, kendilerini hapsettikleri ideolojik mahallelerden biraz dışarı çıksalar bazı gerçekleri onlar da görecekler. Türkiye’nin sıradan bir ülke olmadığının farkına onlar da varacaklardır. Bizim neden ‘Türkiye Türkiye’den büyüktür’ dediğimizi onlar da öğrenecekler. Aynı şekilde, ‘cahil’ diyerek, ‘kitap okumuyor’ diyerek aşağıladıkları gençlerin bilgi, birikim, cesaret, vizyon ve donanım noktasında kendilerinden fersah fersah ileride olduğunu onlar da anlayacaklar. Ama bunu yapmaya cesaretleri yok.

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AKIL TUTULMASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

İşte sizler de takip ettiniz. Bir haftadır, yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar. Marjinal sol örgütleri öne sürmekten gençlerin arkasına saklanmaya, ecdat mirası camilerimize terbiyesizlik yapmaktan güvenlik güçlerimize hakaret edilmesine kadar her türlü kepazelik sergilendi. Güya hak arama bahanesiyle, demokrasiyle, hukukla, meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler. Ancak polisimizin soğukkanlı ve kararlı tutumu, milletimizin sağduyulu tavrı, zorbalığa maruz kalmalarına rağmen vakarını koruyan gençlerimizin sakin duruşu sayesinde tahrik siyaseti hedefine ulaşamadı. Bunların hiçbirinde muvaffak olamayınca bu sefer Türkiye’yi yabancılara şikayet etmeye, Türkiye’yi alenen kötülemeye başladılar. Son olarak Batı’ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor, resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı, Gazze soykırımındaki ikiyüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor. ‘Kendimizi terk edilmiş hissettik’ diyor. Yani, ‘yolsuzluk yapanlara niye destek olmadınız’ demeye getiriyor. Meselenin daha hazin tarafı ise şudur değerli kardeşlerim. Bu zat ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, yüzü kızarmıyor, ‘ben parti ve kendimi niye bu hale düşürüyorum’ sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor.

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DEMOKRASİDEN SAPMAYACAĞIZ

Milletiyle gönül bağı kopmuş bu zihniyet ne yaparsa yapsın, biz inadına Türkiye diyeceğiz. Demokrasiden, hukuktan, meşru ve makbul çizgiden sapmayacağız. Öfkenin aklı ve vicdanı esir alan zehirli diline asla bulaşmayacağız. Bu kirli oyunlarda aldanan da aldatan da olmayacağız. Tabii ki bu süreçte kamu düzeninin bozulmasına da göz yummayacağız. Yüzünü kapatan, polise saldıran, işinde gücündeki insanlarımıza tebelleş olan kim varsa emniyet birimlerimiz gerekli müdahalelerde bulunacaktır.”

FİLİSTİNLİLERİN HER DAİM YANINDAYIZ

“85 milyon olarak herkes imkanları dahilinde hayırda yarış anlayışıyla rahmet iklimini Allah’a hamdolsun doya doya teneffüs ettik. Bu sene ilk kez düzenlediğimiz Külliye’de Ramazan programımıza çoğu çocuk ve genç 450 binden fazla insanımız iştirak etti. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda zulme uğrayan kardeşlerimize el uzattık. Yardımlarımızı artırmak suretiyle mazlum ve mağdurların yanında olmaya ihtimam gösterdik. Tüm gücümüzle Gazze halkının yanındayız, inşallah zulüm bitene, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar da Filistinlilerin her daim yanlarında olacağız. Allah ömür verdikçe Filistin davasının yılmaz, yıkılmaz, bileği bükülmez savunucusu olmaya devam edeceğiz.”