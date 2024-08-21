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Suikastçılar Romanya’da yakalandı

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#Kağıthane#Abd El Qadir Anas#Romanya
Suikastçılar Romanya’da yakalandı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 07:00

İSTANBUL Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar akşamı saat 22.30 sıralarında, bir otomobile yönelik susturuculu tabanca ile ateş açıldı.

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Saldırıda gayrimenkul işi ile uğraşan 30 yaşındaki Abd El Qadir Anas hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Filistinli Fadi M. ağır yaralanırken, Anas’ın emekli asker olan koruması Eray K. ise ayağından hafif yaralandı. İkilinin hastanedeki tedavileri sürerken, şüphelilerden S.A.O.O, L.E.E. ve H.B. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler G.S., T.S. ve S.A. ise olaydan 2.5 saat sonra 3 farklı otomobil değiştirerek Kırklareli üzerinden Romanya’ya kaçtı. Polis ekiplerinin Interpol ile yaptığı çalışmalar sonucunda, şüpheliler G.S., T.S. ve S.A. Romanya’da yakalanarak gözaltına alındı ve Türkiye’ye getirilmek üzere işlemler başlatıldı. İsrail’e kaçmak üzere uçağa bindikleri tespit edilen 3 şüphelinin Türkiye’ye iadeleri için çalışma başlatıldı. 

Suikastçılar Romanya’da yakalandı

 

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#Kağıthane#Abd El Qadir Anas#Romanya

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