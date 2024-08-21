Suikastçılar Romanya’da yakalandı

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Saldırıda gayrimenkul işi ile uğraşan 30 yaşındaki Abd El Qadir Anas hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Filistinli Fadi M. ağır yaralanırken, Anas’ın emekli asker olan koruması Eray K. ise ayağından hafif yaralandı. İkilinin hastanedeki tedavileri sürerken, şüphelilerden S.A.O.O, L.E.E. ve H.B. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler G.S., T.S. ve S.A. ise olaydan 2.5 saat sonra 3 farklı otomobil değiştirerek Kırklareli üzerinden Romanya’ya kaçtı. Polis ekiplerinin Interpol ile yaptığı çalışmalar sonucunda, şüpheliler G.S., T.S. ve S.A. Romanya’da yakalanarak gözaltına alındı ve Türkiye’ye getirilmek üzere işlemler başlatıldı. İsrail’e kaçmak üzere uçağa bindikleri tespit edilen 3 şüphelinin Türkiye’ye iadeleri için çalışma başlatıldı.