Suikastçılar kamerada

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SUİKASTTAN 2.5 SAAT SONRA YURTDIŞINA KAÇTILAR: Kâğıthane’de 18 Ağustos Pazar gecesi 22.30 sıralarında, bir otomobile susturuculu tabancayla ateş açılmıştı. Saldırıda gayrimenkul işi ile uğraşan 30 yaşındaki Abd El Qadir Anas hayatını kaybetmişti. Otomobilde bulunan Filistinli Fadi M. ağır yaralanırken, Anas’ın emekli asker olan koruması Eray K. ise ayağından hafif yaralanmıştı. İkilinin hastanedeki tedavileri sürerken, suikastı gerçekleştiren G.S., T.S. ve S.A. olaydan 2.5 saat sonra Kırklareli üzerinden önce Bulgaristan’a oradan da Romanya’ya geçmişti.

ROMANYA’DA YAKALANDILAR: İsrail’e kaçmak üzere uçağa bindikleri tespit edilen 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Interpol ile yaptığı çalışmalar sonucunda Romanya’da yakalanmıştı. G.S., T.S. ve tetikçi olduğu öne sürülen S.A. hakkında difüzyon/kırmızı bülten çıkarılması için çalışma başlatılmıştı.

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SUİKASTTAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER KAMERADA: Şüphelilerin kaçışları anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Ellerinde valizlerini toplamış halde Şişli’deki lüks siteden otoparka inen G.S., T.S. ve S.A., beyaz bir otomobile bindi. Daha sonra şüpheliler Başakşehir’e giderek orada otomobil değiştirdi. Siyah otomobile binen şüpheliler Kâğıthane’ye gelerek suikastı gerçekleştirdi.

3 KEZ OTOMOBİL DEĞİŞTİRDİLER YOLA İLK BİNDİKLERİ OTOMOBİLLE DEVAM ETTİLER: Olay yerinden hızla kaçan şüpheliler Eyüpsultan’daki Nurtepe Viyadüğü’nün altına gelip dörtlülerini yaktı. Burada 34 dakika bekledi ve bu kez lüks bir otomobile binerek Tekirdağ’a geçti. Tekirdağ’da şüpheliler kullandıkları lüks otomobili yaktı. Şüpheliler yola, daha önce Şişli’de ilk bindikleri beyaz otomobille devam etti. Kâğıthane’de 22.20’de suikastı gerçekleştiren G.S., T.S. ve S.A., olaydan 2 saat 30 dakika sonra 00.48’te Kırklareli’ne gitti ve buradan da sınırı geçti.

Tetikçinin mesajı

Görüntülerde tetikçi olduğu öne sürülen S.A.’nın giydiği tişörtün arkasında İngilizce ‘Rage’ (öfke- hiddet) yazısı dikkat çekti.

Yolda araç değiştirme

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Plaka Tanıma’ya takıldılar