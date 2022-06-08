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'Suikastçı' Türkiye’ye getirildi

#Mit#Dilbirin Kaçar#PKK
Suikastçı Türkiye’ye getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin suikastçısı Dilbirin Kaçar’ı düzenlediği nokta operasyonuyla yakaladı.

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“Rojda” kod adlı Dilbirin Kaçar’ın, Türkiye’nin olası yeni harekâtına karşı Ayn el-Arab bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı öğrenildi. Örgüte 2015 yılında Siirt’ten katılan Kaçar’ın, bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttüğü, 2016’da Suriye’ye gönderildiği belirlendi. 2017’de Kuzey Irak’ın Sincar bölgesinde “suikastçı” eğitimi alan teröristin, Ocak 2018’deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019’daki Barış Pınar Harekâtı sırasında da örgütte “suikastçı” olarak görev yaptığı tespit edildi. Terörist Dilbirin Kaçar, Türkiye’ye getirildi.

NOKTA OPERASYONLARI HIZ KESMİYOR

MİT son olarak Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla örgütün merkezi silahlı organı HPG’nin Mahmur merkez cephesi sorumlusu “Dılhaz Gabar” kod adlı Mehmet Doğan’ı etkisiz hale getirmişti. Mahmur Kampı PKK sorumlusu “Ahmet Rubar” kod adlı Mehmet Erdoğan da yine MİT’in operasyonuyla öldürülmüştü. 

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#Mit#Dilbirin Kaçar#PKK

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