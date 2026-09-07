×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Suikast timindeki firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye para aktaran 10 şüpheli adliyede

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Suikast Girişimi#Burkay Karatepe
Suikast timindeki firari FETÖcü Burkay Karatepeye para aktaran 10 şüpheli adliyede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 14:25

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da yakalanarak tutuklanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye firari olduğu süreçte maddi destek sağlayan 10 şüpheli, polisteki sorgularının ardından Muğla'da adliyeye sevk edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilen şüpheliler ile 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan ve Afyonkarahisar'da yakalanıp tutuklanan Burkay Karatepe’den ele geçirilen dijital materyallerde inceleme yapıldı.

Suikast timindeki firari FETÖcü Burkay Karatepeye para aktaran 10 şüpheli adliyede

Bunun üzerine Karatepe'nin firari olarak arandığı dönemde kendisine maddi yardımda bulunduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 olmak üzere toplam 10 adrese geçen 4 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haberin Devamı

Suikast timindeki firari FETÖcü Burkay Karatepeye para aktaran 10 şüpheli adliyede

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için soruşturmanın sürdüğü Muğla'ya getirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Gözden KaçmasınFETÖnün suikast timindeki Burkay Karatepe ile bağlantılı şüphelilere operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındıFETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe ile bağlantılı şüphelilere operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Suikast Girişimi#Burkay Karatepe

BAKMADAN GEÇME!