Suikast silahıyla adliyeye geldi

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İncelemeye alınan çantanın içinden tükenmez kalem şeklinde ateşleme iğnesi mevcut olan tabanca düzeneği, 1 adet tükenmez kalem boyutlarında ucunda cerrahi neşter takılı metal renkli cisim ve 4 adet neşter başlığı ile 1 adet biber gazı çıktı. Olaya anından müdahale eden adliye polisi, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Suç unsuru olan malzemelere ise emniyet ekiplerince el koyuldu. Nahit Yıldız tutuklandı. M.S. savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

‘ÇANTAMIN İÇİNDE KALMIŞ’

Nahit Yıldız, ifadesinde 22 Haziran günü bir duruşmada tanık olarak dinlenecek olan, oturduğu sitenin müdürü M.S.’ye arkadaşlık etmek için onunla birlikte geldiklerini anlattı. Yıldız, ifadesinin devamında şunları söyledi: “Çantamda bulunan biber gazı güvenlik amaçlı bulunuyordu. Ben emekliyim ancak oturduğum sitede elimden gelen çevre işlerini yaparım. Site havuzu camına film siparişi vermiştik. Bu filmleri yapıştırdıktan sonra kenarlarını kesmek için yanında neşter göndermişlerdi. Bu neşter de buradan kalmış. Kalem şeklindeki silahı ise 96-97 yıllarında İstanbul’da spor kulübünde çalıştığım sırada burada çalışan bir arkadaş vermişti. Kurusıkı tabanca kalem demişti. Kalem şeklinde olduğundan çantamın altında öyle yıllarca kalmış. Kalem şeklindeki kurusıkı tabancayı hiç kullanmadım. Fişeği de yoktur. Nasıl çalıştığını dahi bilmem. Öyle verdi, ben de çantama atmışım, yıllar sonra karşıma çıkınca ben de şaşırdım. Benim iki çantam vardır. Eşimden sabah çantamı istediğimde bana kullanmadığım, içerisinde bu kalemin olduğu çantayı vermiş. Aradan yıllar geçtiğinden aklıma bile gelmedi. Ayrıca evde 27 yaşında zihinsel engelli takıntı hastası çocuğum olduğundan ortaya evde kullanılan bıçak dahi bırakmamaktayız.”