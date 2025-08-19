Suikast planı paçasına dolandı

Haberin Devamı

İtalya’da tutuklu suç örgütü elebaşı Barış Boyun hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Bürosu’nun iddianamesinde 159 kişi ‘müşteki-mağdur sıfatıyla yer alırken Barış Boyun ile toplam 304 sanık yer aldı. Boyun’un sorumlu tutulduğu 129 ayrı silahlı eylem iddianamede detaylıca anlatıldı. Eylemler arasında çetenin ‘hasımlarına’ yönelik saldırıları da var. En dikkat çekeni ise Burhanettin Saral’a yönelik saldırı teşebbüsü. Ağır silahların kullanılacağı saldırı İtalyanların haber vermesiyle gerçekleşmeden önlendi.

KELEPÇE KAYITTA

İddianameye göre Barış Boyun İtalya’da ev hapsine alınınca ayağındaki elektronik kelepçeye İtalyanlar dinleme cihazı yerleştirdi. Boyun’u dinleyip kayda aldılar. İtalyanlar bu dinlemeler sırasında Boyun’un Tekirdağ’daki Burhanettin Saral’a bir saldırı hazırlığında olduğunu belirledi. Bunu hemen Türkiye’ye bildirdiler. 21 Mart 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşan yazıya göre Boyun’un Crotone’de tutulduğu eve beş el ateş edilmişti. Boyun’a göre bu saldırıyı ‘Naci’nin (Yılmaz) adamları gerçekleştirmişti, arkasında ise Burhanettin Saral ile Ali Uzun vardı. Aynı gün misilleme planı yaptı. Hedef Saral’ın Tekirdağ, Ergene’deki fabrikasıydı.

TANK UÇURAN LAW

Saldırı 22 Mart’ta tanklara karşı kullanılan law silahlarıyla yapılacaktı. Böylece fabrikanın kurşun geçirmez camları ve Saral’ın arabasının zırhı da devre dışı kalacaktı. İtalyanların uyarısıyla harekete geçen polis fabrika etrafında tedbir aldı ve tetikçileri de belirleyerek dört kişiyi bir bağ evinde yakaladı. Bu kişilerle birlikte kalaşnikof tüfekler, law silahı, el bombaları ve tabancalar ele geçti. Saldırıda kullanacakları motosikletler ve kullanacak sürücüler de başka bir yerde ele geçti.

ÖNCE EL BOMBASI

Yakalananlardan iki kişi ‘itirafçı’ olunca saldırı planının dehşete düşüren bütün detayları da ortaya çıktı. Tetikçilerden Utku Karaçam polise şunları anlattı: “Law silahını Ferdi Karayakas, kalaşnikofu Alaeddin İpek kullanacaktı. Üç el bombasından iki tanesini Ferdi, bir tanesini de Alaeddin atacaktı. Biz motor ile fabrikanın önüne gelecektik ve Ferdi ile Alaeddin fabrikanın içine girerek saldırıyı gerçekleştirecek, sonrasında da geri gelip motosikletlere binip uzaklaşacaktık.”

ALTI KİŞİNİN İNTİKAMI

Saldırıda gözetleme görevi verilen Ali Keleş’in itirafları da şöyle: “Barış Boyun ‘Bu fabrikanın sahipleri Sarallar, Yunanistan da 6 kardeşimizi öldürttü. Biz de bunlardan intikamımızı alacağız’ dedi. Benden sadece arkadaşların ihtiyaçlarını karşılamamı, eylem yapılana kadar benden sürekli olarak bu fabrikanın çevresinde bulunmamı ve fabrika ile ilgili durumu gözetlememi, kendisine bilgi vermemi istedi.”

MAĞDURLAR ARASINDA KÖFTECİ DE VAR ARMATÖR DE

Mağdurlar arasında köfteci, börekçi, lahmacuncunun yanı sıra armatör, galerici, dövizci ve kuyumcular da var. İddianameye göre çete üyeleri İsveç, Rusya, Almanya ve Gürcistan menşeli numaralardan arıyor ve bazen görüntülü yapılan bu aramalarda Barış Boyun’un ismi verilerek haraç talepleri iletiliyordu. Bu tehditlerden birinde bir kuyumcudan ‘sokağın hakkı’ denilerek tehditle 20 kilo altın istenirken bir armatörden de 2 milyon dolar talep ediliyor.

‘BAŞINIZI DİK TUTUN’

- Barış Boyun, örgüt başı olarak diğer bütün sanıkların eylemlerinden de sorumlu tutularak 129 ayrı eylemden en az 1200 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Boyun’un İtalya’dan adamlarına gönderdiği “Başınızı dik tutun” mesajlı mektubun da yer aldığı iddianamede çete üyelerinin lakapları da dikkat çekiyor: Fıro, Devo, Mikrop, Timsah Hakan...