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Suikast planı muskadan çıkmıştı! 2 terörist tutuklandı

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#Diyarbakır#Silvan#Muska
Suikast planı muskadan çıkmıştı 2 terörist tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 17:51

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındayken yakalanan ve birinin boynundaki muskada kentte görevli 2 polise yönelik suikast planı ortaya çıkan 4 şüpheliden 2'si ‘Terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Silvan ilçesinde 5 Eylül günü terör örgütü PKK/KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S.'nin bulunduğu otomobil durduruldu.

Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi. Teröristlerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada, kentte görev yapan 2 polisin araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildi.

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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.F. ve E.T. ‘Terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

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#Diyarbakır#Silvan#Muska

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