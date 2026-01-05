×
Suikast iddiası sonrası Türkiye’nin Şam Büyükelçisi paylaştı: Ahmed Şara alışverişte

Suikast iddiası sonrası Türkiye’nin Şam Büyükelçisi paylaştı: Ahmed Şara alışverişte
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2026 23:33

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın bugün başkent Şam’ın Mezze semtinde alışveriş yaparken görüntülendiğini bildirdi.

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dezenformasyon çalışmalarına karşı Cumhurbaşkanı Şara’nın Mezze’de alışveriş yaparken çekilen görüntülerinin yayımlandığını ifade etti.

X hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, “Dezenformasyon çalışmalarına karşı Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara’nın bugün Mezze’de alışveriş yaparken görüntüleri yayınlandı.” ifadelerini kullandı.

SUİKAST İDDİASI

Öte yandan, Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, bazı platformlarda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve bir dizi üst düzey yetkiliye yönelik bir güvenlik olayı yaşandığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirmişti.

Bazı sosyal medya hesaplarında suikast düzenlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın yaralandığı iddiaları yer almıştı.

