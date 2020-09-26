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Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 26.09.2020 - 14:19 | Son Güncelleme:

Şuhut’ta kaçakçılar yakalandı

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Şuhut’ta kaçakçılar yakalandı
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AFYONKARAHİSAR’ın Şuhut ilçesindeki tütün işletmelerine yapılan eş zamanlı baskında çok sayıda kaçak puro, makaron, tütün, çay ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şuhut ilçesinde daha önceden takibi yapılan işletmelere eş zamanlı baskın düzenlendi. 4 iş yerinde yapılan aramalarda 5 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 49 bin 30 kilogram kıyılmış tütün, 97 kaçak puro, 10 bin 160 kilogram kaçak çay, 417 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Ayrıca 4 iş yeri sahibi hakkında 4733 ve 5607 sayılı kanunlara muhalefetten idari işlem başlatıldı.

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