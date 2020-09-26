Şuhut’ta kaçakçılar yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şuhut ilçesinde daha önceden takibi yapılan işletmelere eş zamanlı baskın düzenlendi. 4 iş yerinde yapılan aramalarda 5 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 49 bin 30 kilogram kıyılmış tütün, 97 kaçak puro, 10 bin 160 kilogram kaçak çay, 417 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Ayrıca 4 iş yeri sahibi hakkında 4733 ve 5607 sayılı kanunlara muhalefetten idari işlem başlatıldı.