‘Süheyla Sultan’ göreve hazır

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Yardım amaçlı üretilip ilk kez deprem bölgesinde görev yapan ‘Süheyla Sultan’da hazırlıklar tamamlandı. 1 yıllık protokolle bölgeye getirilen ve depremzedelerin mağduriyet yaşamaması için 3’er aylık süre uzatmaları ile kalmaya devam edecek olan gemide öğrenciler eğitim görebilecek. 250 kişilik dersliği olan, klima, televizyon ve buzdolabının yer aldığı, her biri 12 kişilik 72 oda ve yine her biri 4-6 kişilik 116 odanın olduğu gemide toplam 1500 yatak kapasitesi bulunuyor. Gemide kreş, anaokulu, 2 oyun parkı, halı saha, teras alanları ve piknik masaları da yer alıyor.





