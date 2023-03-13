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‘Süheyla Sultan’ göreve hazır

Güncelleme Tarihi:

#Süheyla Sultan#Gemi#Deprem
‘Süheyla Sultan’ göreve hazır
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:00

Depremlerin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Yalova’dan ‘Süheyla Sultan’ gemisi getirildi.

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Yardım amaçlı üretilip ilk kez deprem bölgesinde görev yapan ‘Süheyla Sultan’da hazırlıklar tamamlandı. 1 yıllık protokolle bölgeye getirilen ve depremzedelerin mağduriyet yaşamaması için 3’er aylık süre uzatmaları ile kalmaya devam edecek olan gemide öğrenciler eğitim görebilecek. 250 kişilik dersliği olan, klima, televizyon ve buzdolabının yer aldığı, her biri 12 kişilik 72 oda ve yine her biri 4-6 kişilik 116 odanın olduğu gemide toplam 1500 yatak kapasitesi bulunuyor. Gemide kreş, anaokulu, 2 oyun parkı, halı saha, teras alanları ve piknik masaları da yer alıyor.


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#Süheyla Sultan#Gemi#Deprem

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