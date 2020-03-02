Şüheda ne demek? Şüheda nedir? Şüheda TDK kelime anlamı

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda kullandığı ve bu dizelerden çok bilinen Şüheda kelimesi, ‘Şehit’ anlamına gelmektedir. Eş anlamlısı olarak Şehit kelimesine tekabül eden bu ifade, gündelik yaşam içerisinde çok fazla kullanılmaz. Ancak özellikle edebi metin ve yazılı basın kapsamında farklı yerlerde değerlendirilmektedir. Siz de bu kelimeyi şehit anlamı üzerinden cümle içerisinde dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Şüheda Ne Demek?

Şehit anlamı taşıyan Şüheda Arapça kökenli bir kelimedir. Özellikle edebi veya yazılı metinlerde eski dönemlerde yoğun olarak kullanılmış bir sözcüktür. Ancak bu kelimenin geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim bulunmamaktadır. Bu kelime üzerinden bir örnek vermek gerekirse;

‘’Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda'’ (Mehmet Akif Ersoy)

Burada yaşanan savaşlarda şehit olan askerler tabir edilmektedir.

Şüheda TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından Şüheda kelimesi doğrudan ‘Şehit’ ifadesini taşımaktadır. Şehitler adına kullanılacak bu sözcüğü farklı cümle gruplarında değerlendirebilirsiniz. Şehit mertebesi olarak da değerlendirilen kelime, gündelik yaşam içerisinde çok fazla kullanılan bir sözcük değildir. Ancak hala geçerliliğini koruyan ve Türkçe dil içerisinde yer alan kelime grupları arasında yer almaktadır.