Süet ayakkabı nasıl temizlenir? Süet ayakkabı temizleme, bakımı ve boya tercihi

Süet ayakkabıların temizliğinde uygulanması gereken kimi püf noktalar bulunur. Örnek olarak; süet ayakkabılar temizlenirken muhakkak olarak nemli bir bez kullanılması gerekir. Nemli bir bezin mikrofiber olması ise tavsiye edilebilir. Çünkü bu tür bezler, kumaşı kirletmeyerek ve zarar vermeyerek temizleyebilirler.



Süet Ayakkabı Nasıl Temizlenir?

Ayakkabıda en fazla seçilen kumaşlar içerisinde bulunan süet, ayakkabıların temizliğinde kullanılan özel materyaller sayesinde temizlenir. Bu materyaller; nemli bez, süet zımparası, süet ayakkabı fırçası ve süet ayakkabı spreyleri şeklinde tanımlanabilir. Bu malzemeler elde edildiği zaman süet ayakkabıların bakımı çok kolay bir biçimde yapılacaktır.

Süet Ayakkabı Temizleme

Temizliğine ve bakımına en fazla dikkat edilmesi gereken ayakkabı çeşitleri kesinlikle açık renkli olan süet ayakkabılardır. Hem model şeklinde hem de çok hassas olan bu ayakkabılar, açık renk ile buluşunca bakımı ve temizliği normalden çok daha zor olmaktadır. Bundan ötürü açık renk süet ayakkabıları mutlaka daha dikkatli temizlemek önemlidir.

Süet ayakkabı zımparası, bu konuda çok işlevsel olmayacaktır. Süet ayakkabıların yıkanması konusunda pek çok soru sorulmaktadır. Asla süet ayakkabılar yıkanmamalıdır. Süet ayakkabılar yıkanır ise ayakkabının kumaşı kalınlaşacak ve derinleşecektir.

Süet Ayakkabı Boyası ve Süet Ayakkabı Bakımı

Erkeklerin günlük hayatlarında severek kullandıkları süet ayakkabılar, temizliği çok zor olan modeller arasında yer almaktadır. Bilhassa, kış aylarında çok basit kirlenen ayakkabıların temizliği daha zor olmaktadır. Bu çeşit ayakkabılar adına genel olarak kullanılan metot, süet zımparası kullanmaktır.

Süet Ayakkabı Temizleme, Bakımı ve Boya Tercihi

Süet ayakkabılarda sürtünme ve kirlerden kurtulmak adına ayakkabının dokusu adına özel üretilmiş olan bir süet ayakkabı fırçası alınmalıdır. Ayakkabının bakım önerileri adına kişiye en uygun fırça verilecektir. Ayakkabının kuru olmasından emin olunarak süet fırçasıyla dış yüzey temizlenebilir.

Süetin dokusunun ezilmesi neticesinde oluşan izler ve çizikler ise süet fırçası ile ileri geri hareket ettirilip giderilebilir. Eğer fırça ile çıkarılamayan inatçı bir leke bulunuyorsa süet silgisi kullanılabilir. Temizliği bitirilen süetin korunması adına sprey kullanmak ayakkabının ömürlerini uzatacaktır. Süet ayakkabı tozu kullanarak da ayakkabı temizlenebilir.

Süet boyası birçok ayakkabı mağazasında veya İnternette satılabilir. Sadece bu boyaların niteliği, ayakkabılar adına çok önemlidir. Süet ayakkabıların niteliği riske atılmak istenmiyorsa bu işlem mutlaka ayakkabıcıya bırakılmalıdır. Boya işlemlerinden hemen önce, süet ayakkabı temizleme spreyiyle ayakkabıların temizlenmesi daha önemli olacaktır. Süet ayakkabıların herhangi bir şekilde temizlenmemesi, ayakkabıların daha uzun ömürlü olabilmesi için önemli bir husus olacaktır.