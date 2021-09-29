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SUEM nedir, ne demek?

#Suem Nedir#Suem Ne Demek
SUEM nedir, ne demek

SUEM, Subay Eğitim Merkezi olarak bilinmektedir. SUEM üzerinde kayıt kabul, intibak eğitimi, temel eğitim, komando ve iç güvenlik eğitimi, staj, akademik eğitim, kolluk uygulaması eğitimi safhaları olmak üzere 2 yıl eğitim/öğretim verilmektedir. SUEM öğrencileri 6 kişilik odalarda kalmakta, yeme-içme ve eğitim giyecek ihtiyaçları JSGA Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. İşte, SUEM hakkında bilgiler

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SUEM içerisinde muvazzaf subay adayı öğrencilerine, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı okullarda bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir. Sözleşmeli subay adayı öğrencilerine ise 4678 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ön sözleşme aylığı ödenir.

JSGA Komutanlığı yerleşkesi içerisinde muhtelif spor tesisleri, kapalı yüzme havuzu, dinlenme/tv izleme salonları, kütüphane, lokanta ve kafeteryaları içeren personelin kullandığı sosyal tesis ve çeşitli öğrenci kulüpleri bulunmaktadır.

SUEM BAŞVURU DETAYLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-KPSS ve ALES notu olmak,
-Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
-Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, askeri okullar ile Jandarma ve Sahil -Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

 

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