SUEM nedir, ne demek?

Haberin Devamı

SUEM içerisinde muvazzaf subay adayı öğrencilerine, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı okullarda bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir. Sözleşmeli subay adayı öğrencilerine ise 4678 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ön sözleşme aylığı ödenir.

JSGA Komutanlığı yerleşkesi içerisinde muhtelif spor tesisleri, kapalı yüzme havuzu, dinlenme/tv izleme salonları, kütüphane, lokanta ve kafeteryaları içeren personelin kullandığı sosyal tesis ve çeşitli öğrenci kulüpleri bulunmaktadır.

SUEM BAŞVURU DETAYLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-KPSS ve ALES notu olmak,

-Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

-Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, askeri okullar ile Jandarma ve Sahil -Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.