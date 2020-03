Sudoku nedir? Sudoku nasıl oynanır ve çözülür

Sudoku Nedir?

Sudoku bulmacaları gazetelerde, dergilerde ve okul kitapları gibi birçok alanda yer alan zeka oyunlarıdır. Sudoku bulmaca hemen hemen her yaştan insan tarafından çözülen bir bulmacadır.

Sudoku Nasıl Oynanır?

Bulmaca çözmek dikkat gerektiren bir iştir. Sudoku çözümü ise son derece dikkat, özen ve teknik gerektiren bir çözüm sistemidir. Sudoku bulmaca çözmek her zaman zor ve karmaşık olarak kabul görmektedir. Ancak doğru teknikle kolayca ve pratik bir şekilde çözmek mümkün olmaktadır.

Sudoku Bulmaca Çözmenin Faydaları

-Beynin aktif olarak çalışmasını ve pratik yapmasını sağlamaktadır. Alzheimer olma riskini azaltması ile de dikkat çekmektedir.

-Konsantrasyon ve dikkat toplama becerisini geliştirmektedir. Aynı zamanda karar verme becerisini de arttırmaktadır.

-Zamanla bulmaca çözme yeteneği arttıkça başarma ve mutluluk hissi sağlamaktadır. Çözme ve çözüme ulaşma becerisini de büyük ölçüde arttırmaktadır.

-Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde zeka gelişimini olumlu yönde desteklemektedir.

-Pratik düşünme ve doğru karar verme becerisini geliştirmektedir.

Sudoku Nasıl Çözülür?

Sudoku 9 kare içinde yer alan her bir kare içerisinde yine 9 kare vardır. Her satır ve sütunda, her kare içerisinde 1 den 9 kadar olan rakamların sadece 1 er defa olması gerekmektedir. Bu ise oldukça zor görünse de doğru teknikle çözmek mümkün olmaktadır. Şu doku çözmek için uygulanması gereken teknikler şu şekildedir:

1-Sudoku çözmek için kurşun kalem ve silgi kullanılmalıdır.

2-Boş kutulara 1den 9 a kadar rakamlar yazılmaktadır. Bu aşamada içinde sayılar yazan rakamların üzerleri çiziliyor. Kutu içerisinde yazılan rakamlar tekrar kullanılmıyor.

3- Sağa ve sola doğru çizilen çizgilerde aynı satır ve sütunda aynı rakamlar bulunmaması için çift rakamlardan bir tane bırakılacak şekilde siliniyor.

4- Kesinleşen sayıların etrafı çizilir ve tüm sayılar için aynı işlem uygulanır.

5- Son iki adım sonrası sudoku bulmacasına göz atılır, bu aşamada bazı kutucuklara sadece bir ya da iki kutucuk boş kalmıştır. Bu kutucuklara gelecek eksik rakamlar ise belli olmuştur.

6-Son olarak tüm bulmaca sütunları gözden geçirilir. Her satır ve her sütunda her rakamdan sadece birer tane varsa bulmaca tamamlanmıştır.

7-En önemli kural ise ilk başlarken dikkatli ve emin adımlarla ilerlemektir. Bu aşamalar dikkatli ve doğru olduğunda sonuca ulaşmak çok kolay olmaktadır.

Sudoku Bulmaca Çözme Yöntemleri

Sudoku Çözme sırasında uygulanan ilk yöntem sıkma yöntemidir. Burada verilen rakamlardan yola çıkılır ve bu rakamların olması gereken yerler tespit edilir.

Diğer yöntem ise, çapraz tarama yöntemidir. Bu yöntemde ise var olan rakam blok, satır ve sütunlar taranarak kontrol edilir. Ve olması gereken satır, sütün ve blok tespit edilir.

Son yöntem ise çözüme kadar sürekli küçültme yöntemidir. Bu yöntem ile olasılıklar daraltılır ve kesin sonuca kolayca ulaşılır.

Sudoku Detayları

Sudoku bulmaca Japon zeka oyunlarından birisidir. 9 satır ve 9 sütün olmak üzere 81 kareden oluşmaktadır. 81 kare kendi içinde 9 (3×3) kutucuk oluşturur. Hem bu kutucuk içerisindeki 9 kutucuğa hem de satır ve sütunlara 1 den 9 a kadar sayılar yazılıyor. Hem kutucukta hem de satır ve sütunlarda her rakamdan sadece bir tane olması gerekiyor. Sudoku bu kurallara göre oynanmaktadır.