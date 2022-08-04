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Serinlemek için baraj gölüne giren Sudenaz'dan acı haber

Güncelleme: 16 dk önce

#Niğde#Bor#Boğulma
Serinlemek için baraj gölüne giren Sudenazdan acı haber

Niğde'de serinlemek için baraj gölüne giren Sudenaz Buldak (10), hayatını kaybetti.

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Olay, Bor ilçesi Bahçeli beldesindeki Bahçeli Baraj Gölü'nde meydana geldi. Kardeşi ve arkadaşıyla baraja gelen Sudenaz Buldak, serinlemek için göle girdi. Sudenaz'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden kardeşi, eve giderek babasına haber verdi.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırılan Sudenaz Buldak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sudenaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Niğde#Bor#Boğulma

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