Sudenaz İsminin Anlamı Nedir? Sudenaz Ne Demek?

Sudenaz kökeni Arapçadan gelen bir isimdir. Özellikle 2000'li yıllardan bu yana sıkça kullanılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Anlamı itibariyle de naif ve hoş bir karşılık bulduğunu söylemek mümkün.

Sudenaz İsminin Anlamı

Sudenaz isim anlamı olarak ‘boyalı’ ve ‘sürmeli’ ile ‘nazlı olan’ şeklinde tabir edilmektedir. Kulağa hoş gelen tanısı ve anlamı ile beraber kız çocukları için son dönemlerde en çok kullanılan isimlerden biridir.

Merak edilen diğer konulardan biri de Sudenaz isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğidir. Sudenaz isminin Kur'an'da yer almadığını söylemek mümkün. Arapçadan gelen ve Türkçeye yerleşmiş olan bu isim özel anlamı ile beraber kız çocukları için yoğun şekilde kullanılıyor.

Türkiye'de yaklaşık olarak 30 binden fazla Sudenaz olduğu biliniyor. Sude ve Naz gibi iki ayrı ismin bir araya gelmesiyle elde edilmiş olan bu isim, birleştiğinde çok daha özel ve nitelikli bir ad ortaya çıkarıyor. Siz de doğacak olan minik yavrunuz için bu güzel ismi ona bahşedebilirsiniz.