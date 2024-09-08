Sudenaz ‘Hamileyim yardım edin’ diye feryat etmişti... O cani cezasız kalmasın

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TÜRKİYE’yi geçtiğimiz ay ayağa kaldıran Manisa Akhisar’daki olayda, Yılmaz Akman (37) birlikte yaşadığı Sudenaz A.’yı (19) hamile olduğunu bile bile 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldüresiyle dövmüştü. 17 Ağustos’ta tutuklanan Akman hakkındaki soruşturma tamamlandı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Akman hakkında “beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kadını silahla kasten yaralamak” ve “alenen hakaret” suçlarından 6.5 yıla kadar hapis cezası istedi. Olay yerindeki iki vatandaşın tanık ifadesi de iddianamede yer aldı.

‘SOPAYLA VURDUM’

Yılmaz Akman’ın iddianameye de geçen ifadesi şöyle: “Sudenaz’la uzun zamandır ayrı yaşıyoruz. O gün kardeşimle onu alıp köye götürecektik. Kardeşim bizi arabayla aldı. Sonra (yolda giderken) Sudenaz arabadan inmek istedi. Kardeşim arabayı durdurdu. Sudenaz arabadan indi. Ben de çarşıya doğru peşinden gittim. Hiçbir sebep yokken ‘Beni kurtarın’ diye bağırmaya başlayınca ben de orada yumruk atmaya başladım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum. Orada biri ayırmak için beni sopayla dürttü. O sopayı alıp Sudenaz’ı darp ettim. Birinin elinden bir sopa alıp dövmeye devam ettim.”

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18 SUÇ KAYDI VAR

Sudenaz A. ise yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Çok fazla alkol ve diğer maddeler kullanıyordu. Sürekli şiddet uyguluyordu. Çocuğum var diye affediyordum. Sözlerini tutmayınca kendisinden ayrıldım. Çarşıya oğluma kıyafet, kendime de şahsi temizlik ürünleri almaya çıktım. Takip ediyormuş. Yanıma gelerek, köye götürmeye çalıştı. Gitmek istemeyince beni yumruklamaya başladı. Yere düştüm, ‘Hamileyim imdat’ diye yardım istedim ama kimse yardım etmedi. 5.5 haftalık hamileyim, çocuğumu aldıracağım. Bana yaşattıkları için en ağır cezayı almasını, cezaevinden çıkmamasını istiyorum.” Tutuklanan Akman’ın 18 suç kaydı olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği öğrenildi.