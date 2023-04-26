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Sudan'da Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle mahsur kalan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n tahliyesine baÅŸlandÄ±. Ä°stanbul-Hartum seferlerinin gÃ¼venlik nedeniyle durdurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Hartum'daki TÃ¼rk BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin organizasyonuyla, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶nce karayoluyla Etiyopya'ya sonra buradan da uÃ§aklarla TÃ¼rkiye'ye getirilmesi planlandÄ±.Â



Hartum'da bir otelde toplanan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± otobÃ¼slerle Etiyopya'ya getirildi. Oradan da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in TÃ¼rk Hava YollarÄ±'na (THY) ait Â Boeing 777 tipi uÃ§ak Ä°stanbul'dan havalandÄ±. Addis Ababa Bole UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda bekleyen 167 kiÅŸiyi alan THY uÃ§aÄŸÄ±, TK3423 sefer sayÄ±lÄ± uÃ§uÅŸla 01.10 sÄ±ralarÄ±nda Ä°stanbul HavalimanÄ±'na indi.

TÃœRKÄ°YE'YE GELÄ°Åž SÃœRECÄ°NÄ° ANLATTI

Sudan'da mobilya PVC iÅŸleri yapan ve ilk kafileyle Ä°stanbul'a gelenNaci AkgÃ¼n "Allah devletimizden razÄ± olsun. Bizi Sudan'dan kurtardÄ±. Åžartlar aÄŸÄ±rdÄ±. Ä°lk kafile olarak TÃ¼rkiye'ye geldik. BazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ± ama olabilecek sÄ±kÄ±ntÄ±lardÄ±. Ciddi iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸma var. Ä°nÅŸallah dÃ¼zelir biz de geri dÃ¶neriz. 12 saatte Etiyopya sÄ±nÄ±rÄ±na vardÄ±k. Ä°ÅŸlemlerle birlikte 3-4 saat orada oyalandÄ±k. 4 saat karayoluyla devam ettik ve askeri birlikte konakladÄ±k. Saat 18.00'i geÃ§tiÄŸi iÃ§in daha ileri gitmemize mÃ¼saade etmediler. Sabah 09.00'a kadar bizi orada tuttular. Yemek, su, kahve verdiler. EtiyopyalÄ±lar da elinden geleni yaptÄ±lar. 20 dakika yakÄ±nlÄ±kta olan bir havalimanÄ±na gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler.Â Addis Ababa Bole HavalimanÄ±'na naklettiler ve oradan da yurdumuza geldik" dedi.