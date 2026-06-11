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Sudan'da HDK'nin İHA saldırılarında 15 kişi yaşamını yitirdi

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#Sudan#HDK#İHA Saldırıları
Sudanda HDKnin İHA saldırılarında 15 kişi yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 19:27

Sudan'ın orta kesimindeki El-Ubeyd kentinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü.

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Yerel sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, çarşamba gecesi başlayan saldırılarda El-Ubeyd kentinin farklı noktaları ile orduya ait mevzilerin çevresi hedef alındı.

El-Ubeyd Hastanesine kaldırılanlar arasında ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Sudan Doktorlar Ağı Sözcüsü Muhammed eş-Şeyh, HDK'ye ait İHA'ların, kentteki bir mezarlıkta düzenlenen cenaze törenini hedef aldığını belirtti.

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Eş-Şeyh ayrıca kentte bir akaryakıt istasyonunun da vurulduğunu ancak ölen ve yaralananların sivil ya da askeri personel olup olmadığına ilişkin kesin bilgi bulunmadığını ifade etti.

İnsani yardım kuruluşu Mercy Corps'ta görev yapan bir çalışan, son günlerde El-Ubeyd'de İHA saldırılarının arttığını belirterek, güvenlik gerekçesiyle okullarda eğitime ara verildiğini ve pazarların kısmen açık olduğunu söyledi.

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Yerel izleme grubu Acil Durum Avukatları da yaptığı açıklamada, saldırılarda 5. Piyade Tümeni karargahı yakınındaki evlerin ve kente gıda taşıyan bir kamyonun hedef alındığını da duyurdu.

Açıklamada, saldırıların sivil yerleşim alanları, toplu bulunulan mekanlar ve altyapıyı hedef aldığı belirtilerek, bunun siviller açısından ciddi risk oluşturduğu ifade edildi.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

 

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#Sudan#HDK#İHA Saldırıları

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