Sudaki hayat ona emanet

Dünyada üç milyarı aşkın insan, geçimlerini sağlamak için deniz ve kıyılardaki biyo-çeşitliliğe bağımlı. Ancak balık stoklarının yüzde 30’u aşırı kullanıldığı için sürdürülebilir ürün vereceği düzeyin altına inmiş durumda. Okyanusun her kilometrekaresinde ortalama 13 bin parça plastik atık bulunuyor. İnsanların ürettiği karbondioksidin yaklaşık yüzde 30’unu emen okyanusların asitlenmesinde yüzde 26’lık bir artış var. Üç yanı sularla çevrili Türkiye’nin deniz ve kıyılarında da yaklaşık beş bin bitki ve hayvan türü yaşıyor. Ancak tespit edilen 472 deniz balığı türünün yüzde 50’si çeşitli tehditler nedeniyle azalma riskiyle karşı karşıya.

500 YABANCI TÜR DENİZLERİMİZDE

Denizlerimiz ayrıca yabancı olduğu doğal yaşam ortamına yerleşen, yayılan, ekolojik ve ekonomik zarara neden olan bitki, hayvan ve organizmaların da tehdidi altında. Şu ana kadar denizlerimizde tespit edilen yaklaşık 500 ‘denizel yabancı tür’ bulunuyor. Yaklaşık her dört haftada bir, yeni denizel istilacı yabancı tür girişi oluyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayınlayan dünyanın en kötü 100 istilacı yabancı türünden beş tanesi; taraklı deniz anası, deniz salyangozu, zebra midye, katil yosun, su sümbülü Türkiye denizlerinde bulunuyor.

SUDAKİ YAŞAM SAVUNUCUSU

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye temsilciliği, sudaki yaşamın korunması konusuna dikkat çekmek için serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni milli sporcumuz Şahika Ercümen’i ‘Sudaki Yaşam Savunucusu’ ilan etti. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 14’üncüsü olan ‘Sudaki Yaşam Savunuculuğu’ için seçilen Ercümen, sporculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra, çevre kirliliğine, plastik kullanımına, küresel sıcaklık artışına dikkat çekmek için bugüne kadar Salda Gölü’nden Antarktika’ya kadar dalışlar yaptı. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Ercümen’in hem serbest dalış başarıları hem de suyun altındaki güzelliklere bizzat tanıklık ettiği için bu göreve seçildiğini söyledi.

SESİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ

Dünya Okyanus Günü olarak ilan edilen 8 Haziran’da görevine başlayan Şahika Ercümen, şöyle konuştu: “Son yıllarda yaptığım dalışlarda canlıdan çok plastiklerle karşılaşıyorum. Sudaki çöplerin yüzde 75’i denizin tabanında yer alıyor. Sindirim sistemi bloke olmuş balinalar, boynuna misina bağlanmış deniz kaplumbağaları, sahile gelip eğlence parklarına kapatılan yunuslar acı çekmeye devam ediyor. Biz bu konuşmayı yaparken 17-18 kamyon çöp denizlere ulaştı bile. Aşağıda ev döşeyecek kadar eşya var ama canlı yok! Sudaki yaşamı korumak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Birlikte sesimizi daha çok yükselteceğiz.”