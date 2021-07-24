Suda can pazarı

İstanbul Sarıyer’deki Kısırkaya Plajı’nda geçen çarşamba günü arkadaşları ile güneşlenen Özer Dağdelen (22), üç kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü. Denize atlayarak yardıma koşan Dağdelen bir anda gözden kayboldu. Cankurtaranlar yetişip boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtardıktan sonra Özer Dağdelen’in kaybolduğu anlaşıldı. Cankurtaranlar yaptıkları aramalara rağmen dalgalı denizde Dağdelen’i bulamadı. Olay yerine Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Önceki sabah Dağdelen’in cansız bedeni gece saatlerinde denizden çıkarıldı. Yılmaz OKUR / DHA



ÖLDÜREN SERİNLİK



AFYONKARAHİSAR’dan bayram tatili için Antalya’ya giden Emre Öz (17) ile arkadaşı Hüseyin Tekin (17), önceki gece serinlemek için denize girdi. Kıyıdan açılan iki arkadaş, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Yardıma koşan çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan Emre Öz ve Hüseyin Tekin hastaneye kaldırıldı. Emre Öz tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Tekin’in duran kalbi tekrar çalıştırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Bülent TATOĞULLARI / DHA



DALGALARA KAPILDILAR



Ankara’dan tatil için Bartın Büyükkızılkum plajına gelen 2 genç kız, önceki gün öğle saatlerinde bir anda dalgalara kapılarak açığa sürüklenmeye başladı.



Yardım çığlıkları üzerine plajda bekleyen cankurtaranlar suya atladı. Cankurtaranlar zor da olsa 2 genç kıza ulaşmayı başardı. Kurtarılan 2 kişi kumsala çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayhan ACAR / DHA



ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR



İSTANBUL Şile’de Ayazma ve Kızılcaköy plajlarından önceki gün rüzgar ve dalgalara aldırış etmeden denize giren 2’si yabancı uyruklu 5 kişi dalgalara kapılmıştı. Bir kişi kurtarılmış, bir kişinin ise cesedine ulaşılmıştı. Gece ara verilen arama çalışmalarına dün sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlandı. Aramalarda, 14 yaşındaki A.A.’nın ve 17 yaşındaki Bedirhan Mengi’nin de cansız bedenlerine ulaşıldı. 19 yaşındaki Ömer Hadi Can’ı arama çalışmaları ise gün boyunca devam etti, hava kararınca aramalara ara verildi. Cankurtaranlar halen denize girmeye çalışanlara, Şile Kaymakamlığı’nın aldığı yasak kararını hatırlatarak sudan uzak tutmaya çalıştı.



Kocaeli Kandıra’da da Bağırganlı sahilinde önceki sabah, arkadaşlarıyla birlikte denize giren Özcan Demir (22) boğularak hayatını kaybetti. Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL - Yalın ONAT - Nurcan KIRCALI- Selda Hatun TAN / DHA







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