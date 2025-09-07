Suçüstü yapan memuru şikâyet etti… Pişkine bak sen

Haberin Devamı

ANTALYA Manavgat ilçesindeki dekorasyan ve mobilya imalat atölyesinin sahibi O.K., Roma dönemine ait bezemeli arkeolojik eserler, Akseki, İbradı, Ormana, Sarıhacılar ve Anadolu’nun çeşitli kentlerindeki Osmanlı dönemine ait tarihi yapılardan sökülen kök boyalı, bezemeli kapı ve pencerelerle dolduran işletmeci, arkeolojik ve etnografik eser niteliği taşıyan parçaları 30-40 bin TL bedel belirleyerek satışa çıkardı. Yerlere saçılarak sergilenen eserleri tespit eden ise eski Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram olmuştu. Eserleri tek tek fotoğraflayan Karabayram, suç duyurusunda bulunmuştu. Tespitin hemen ardından harekete geçen jandarma, söz konusu işletmeye baskın yapmış, Side Müze Müdürlüğü uzmanları ise işletmenin her köşesini mercek altına almıştı.

‘MESAİ SAATİNDE NE YAPIYORDU’

Bin yıllık tarihi yağmalayıp sattığı ortaya çıkan dekorasyon ve mobilya imalat atölyesinin sahibi O.K., skandalı gözler önüne seren eski Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürü, Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram hakkında suç duyurusunda bulundu. İşletmesinde arkeolojik ve etnografik eserler bulundurduğu Side Müzesi uzmanlarının hazırladığı nihai ekspertiz raporu ile kesinleşen O.K., hazırladığı şikâyet dilekçesinde, “Hakkımda iddialarda bulunan kişi devlet memurudur. Mesai saatleri içinde bana ait işletmede ne yaptığının, o saatlerde izinli olup olmadığının araştırılmasını istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Halen Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde görev yapan Karabayram’ın şikâyet nedeniyle usulen ifadesinin alınacağı öğrenilirken, O.K. hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2863 sayılı Kanun kapsamında başlatılan soruşturma da devam ediyor. Soruşturmanın temelini ise Side Müzesi’nin hazırladığı eser raporu oluşturuyor.

ANNESİ İÇİN GİTMİŞ

İhbarı yapan eski Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürü, Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram’ın hazırladığı savunma dilekçesinde, engelli annesinin özel durumu nedeniyle Manavgat’ta bulunduğuna ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

BİN YILLIK TARİHİ YAĞMALAMIŞTI

Hazırlanan rapora göre; koruma altına alınan eserler arasında sivil mimariye ait çok sayıda raf, dolap, pencere, kapı kanatları ve bunun gibi ahşap yapı elemanların yanı sıra taşınmaz kültür varlığı vasfı taşıyan Roma dönemine ait sütun başlıkları, friz, işlik, lahit ve mimariye ait parçalar ile taşınır kültür varlığı niteliğinde Geç Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirilen pişmiş topraktan yapılan iki kulplu testicik ile tas, kap ve bakırlar yer almıştı. İhbar üzerine jet hızıyla harekete geçen Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Bin yıllık tarihi eserler, yol ortasında böyle görüntülenmişti.