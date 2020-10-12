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Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 23:51 | Son Güncelleme:

Suçüstü yakalandılar! Jandarma geçit vermedi

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Suçüstü yakalandılar! Jandarma geçit vermedi
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Konya'nın Akören ilçesi Belen yaylasında define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Akören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belen yaylasında define aramak için kaçak kazı yapan kişilerin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma, 8 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Kazı yapmak için kullanılan malzemelere ise el konuldu. Soruşturma sürüyor.

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