Suçüstü yakalandılar! Havalandırma sistemi bile kurmuşlar

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Kemer'e bağlı Beycik Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri, dün saat 10.30 sıralarında bölgeye gitti. Ormanlık alanda kaçak kazı yapan Y.S. (60) ve A.B. (61) yakalandı.

Şüphelilerin, kaçak kazı için 18 metrelik tünek kazdıkları burayı havalandırmak için de fan ve hortumlu sistem kurdukları belirlendi. 2 borunun olduğu kuyuda bir boru, içerideki havayı dışarı verirken diğerinin ise kuyunun içine temiz hava vermekte kullanıldığı anlaşıldı.

Şüphelilerin içeride ise aydınlatmayı mum ile yaptıkları tespit edildi. Kaçak kazıda kullanılmak üzere kazma ve kürek, matkap ucu ve gaz maskesi de ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S. ve A.B., Tekirova Jandarma Karakolu'na götürüldü. İfadeleri alınan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.