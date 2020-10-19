Suçüstü yakalandılar! Ceza yağdı

Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ve Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri av ve yaban hayatı koruma amacıyla, denetim yaptı. Kocaeli ve Sakarya’dan geldiği tespit edilen 32 avcı suçüstü yakalanırken, yanlarındaki 5 yarı otomatik tam otomatik av tüfeğe el konuldu. Avcılara 35 bin TL idari para cezası uygulandı.