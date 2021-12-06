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Suçüstü yakalandÄ±lar! 7 milyon liraya satacaklardÄ±

#Kütahya#Tarihi Eser#Define
SuÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±lar 7 milyon liraya satacaklardÄ±

Kütahya'nÄ±n AltÄ±ntaÅŸ ilçesinde DoÄŸu Roma Ä°mparatorluÄŸu dönemine ait olduÄŸu belirlenen ve üzerinde insan figürlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± kabartmalÄ± mezar stelini toprak altÄ±ndan çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan 4 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerin, yaklaÅŸÄ±k 1500 yÄ±llÄ±k olduÄŸu deÄŸerlendirilen mezar taÅŸÄ±nÄ±n topraktan çÄ±karÄ±lan kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± videoya alÄ±p 7 milyon lira deÄŸer belirledikleri ve satmak için müÅŸteri aradÄ±klarÄ± tespit edildi.

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Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, AltÄ±ntaÅŸ ilÃ§esi Yeni Mahalle'de yaÅŸayan E.G.'nin tarlasÄ±nda tarihi eser bulduÄŸu ve toprak altÄ±ndan Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸtÄ±. SavcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla E.G. takibe alÄ±ndÄ±. DÃ¼zenlenen operasyonda E.G.'nin yanÄ± sÄ±ra H.G., S.G. ve M.A.G. mezar stelini kaÃ§ak kazÄ± yaparak Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakaladÄ±.

SuÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±lar 7 milyon liraya satacaklardÄ±

VÄ°DEO Ã‡EKÄ°P DEÄžER BÄ°Ã‡MÄ°ÅžLER

ÅžÃ¼phelilerin, yaklaÅŸÄ±k 1500 yÄ±llÄ±k olduÄŸu deÄŸerlendirilen mezar taÅŸÄ±nÄ±n topraktan Ã§Ä±karÄ±lan kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± videoya alÄ±p 7 milyon lira deÄŸer belirledikleri ve satmak iÃ§in mÃ¼ÅŸteri aradÄ±klarÄ± tespit edildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸÃ¼pheli, iÅŸlemleri iÃ§in KÃ¼tahya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ÅžÃ¼phelilerin evlerinde yapÄ±lan aramalarda da dedektÃ¶r ele geÃ§irildi.

SuÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±lar 7 milyon liraya satacaklardÄ±

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MÃœZEYE TESLÄ°M EDÄ°LDÄ°

DoÄŸu Roma Ä°mparatorluÄŸu dÃ¶nemine ait olduÄŸu belirlenen, 165 santim uzunluÄŸunda, 90 santim geniÅŸliÄŸinde ve 30 santim kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda olan, Ã¼zerinde kabartmalÄ± insan figÃ¼rleri bulunan mezar steli, incelenmesi iÃ§in KÃ¼tahya MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne teslim edildi. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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SuÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±lar 7 milyon liraya satacaklardÄ±

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