Suçüstü yakalandılar! 2 milyon dolara satacaklardı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
2021de parlamadı Altını yeni yılda neler bekliyor Piyasa ikilem yaşayabilir2021'de parlamadı! Altını yeni yılda neler bekliyor? 'Piyasa ikilem yaşayabilir'#Altın Fiyatları
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... Asrın sapığı davasında flaş gelişmeÖz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... 'Asrın sapığı' davasında flaş gelişme#Josef Fritzl
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
Kılıçdaroğluna görüşme yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesinKılıçdaroğlu'na 'görüşme' yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin#Milli Eğitim Bakanlığı
Kan donduran olay... Köylüleri canlı canlı yaktılarKan donduran olay... Köylüleri canlı canlı yaktılar!#Myanmar
PKKnın paralel Diyanet yapılanması DİAYDER iddianemesi kabul edildi'PKK'nın paralel Diyanet yapılanması' 'DİAYDER' iddianemesi kabul edildi!#DİAYDER
Kritik operasyon Mehmet Fatih Alıcı kaçmaya çalışırken yakalandıKritik operasyon! Mehmet Fatih Alıcı kaçmaya çalışırken yakalandı#DEAŞ
Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı Söyledikleri...Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı! Söyledikleri...#Pitbull
Uğur Şahin uyarmıştı... ABDden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin uyarmıştı... ABD'den flaş aşı açıklaması#Omicron
Böylesi görülmedi Gündüz geceye döndü...Böylesi görülmedi! Gündüz geceye döndü...#Meteoroloji
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor... Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir'Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor...' Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir #Sağlık
Bu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdilerBu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdiler#Çin
Bu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymişBu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymiş#Baywatch
Evlat acısıyla sarsılmıştı... İzzet Altınmeşe ilk kez konuştuEvlat acısıyla sarsılmıştı... İzzet Altınmeşe ilk kez konuştu#İzzet Alınmeşe
HABERLERGündem Haberleri

Suçüstü yakalandılar! 2 milyon dolara satacaklardı

#Diyarbakır#Tarihi Eser#Timsah Derisi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arapça mühür bulunan timsah derisi ve 1 adet tunç tableti 2 milyon dolara satmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı. 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Diyarbakır Valiliği'nde yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Bağlar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eserleri 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiğini belirtti.

Suçüstü yakalandılar 2 milyon dolara satacaklardı

Şüphelilerin, Bağlar-Alankoz Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandığı bildirilen açıklamada, “Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet arka kısmında Arapça mühür bulunan timsah derisi ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet tunç tablet ele geçirilmiştir” denildi.

Suçüstü yakalandılar 2 milyon dolara satacaklardı


Ele geçirilen tarihi eserlerin muhafaza altına alınarak müze müdürlüğüne teslim edildiği ve yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.

Suçüstü yakalandılar 2 milyon dolara satacaklardı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Tarihi Eser#Timsah Derisi

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson