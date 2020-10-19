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DHA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 18:47 | Son Güncelleme:

Suçüstü yakalanan kaçak avcılara 35 bin TL ceza

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Suçüstü yakalanan kaçak avcılara 35 bin TL ceza
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde usulsüz ve kaçak avlanırken yakalanan 32 kişiye 35 bin TL idari para cezası uygulandı.

 

Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ve Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri av ve yaban hayatı koruma amacıyla, denetim yaptı. Kocaeli ve Sakarya'dan geldiği tespit edilen 32 avcı suçüstü yakalanırken, yanlarındaki 5 yarı otomatik tam otomatik av tüfeğe el konuldu. Avcılara 35 bin TL idari para cezası uygulandı.

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