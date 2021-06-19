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Gündem
Yavuz YILMAZ-DHA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 03:43 | Son Güncelleme:

Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi, "Ben yapmadım" diyerek ağladı

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Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi, "Ben yapmadım" diyerek ağladı

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde inşaattan demir çaldığı belirtilen şüpheli suçüstü yakalanınca polise, "Ben yapmadım" diyerek gözyaşı döktü.

Çalıştığı işyerinden izinsiz aldığı kamyonetle binaya gelen Ender Ç. (29), buradaki demirleri kamyonete yükleyerek kaçtı. Şüphelinin demirleri bir yere bıraktıktan sonra tekrar inşaata geldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi binada suçüstü yakaladı.

Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi, Ben yapmadım diyerek ağladı

Kelepçe takılan Ender Ç., polislere, "Ben yapmadım" diyerek ağladı. Polis tarafından sakinleştirilen şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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