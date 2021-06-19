Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi, "Ben yapmadım" diyerek ağladı

Çalıştığı işyerinden izinsiz aldığı kamyonetle binaya gelen Ender Ç. (29), buradaki demirleri kamyonete yükleyerek kaçtı. Şüphelinin demirleri bir yere bıraktıktan sonra tekrar inşaata geldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi binada suçüstü yakaladı.



Kelepçe takılan Ender Ç., polislere, "Ben yapmadım" diyerek ağladı. Polis tarafından sakinleştirilen şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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