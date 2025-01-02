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İstanbul'da yaşandı... Suçüstü yakalanınca meydan dayağı yedi; darp raporu alıp şikayetçi oldu: Beni dövdüler amirim

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#İstanbul#Hırsız#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 10:34

Kağıthane’de yılbaşı gecesi park halindeki motosikleti çalmaya çalışan şüpheli, motosiklet sahibi ve arkadaşı tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelisi tekme ve yumrukla darbedilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, darbedilldiği motosiklet sahibi ve arkadaşından şikayetçi oldu.

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Olay, 1 Ocak sabahı saat 05.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Efe A. (22) ve arkadaşı Efe B. (21) yılbaşı eğlencesi için ofiste biraraya geldi. İlerleyen saatlerde bir şüpheli ofis önünde park halinde bulunan motosikletin yanına geldi. Cebinden anahtarı çıkaran şüpheli motosikleti çalıştırmak istedi.

İstanbulda yaşandı... Suçüstü yakalanınca meydan dayağı yedi; darp raporu alıp şikayetçi oldu: Beni dövdüler amirim

Eefe A. ve Efe B. bu sırada ofisteki güvenlik kamerasından motosikletin yanına bir kişinin yaklaştığını fark etti. Hemen dışarı çıkan iki arkadaştan Efe A. şüpheliye yumruk attı. Yere düşen şüpheli Efe A. ve Efe B. tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İstanbulda yaşandı... Suçüstü yakalanınca meydan dayağı yedi; darp raporu alıp şikayetçi oldu: Beni dövdüler amirim

KENDİSİNİ DARBEDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Efe A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine şüpheliyi teslim etti. Emniyete götürülen Engin Y.‘nin (27) poliste benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sahibi Efe A., şüpheliden şikayetçi olmadı. Ancak şüpheli Engin Y. darp raporu alarak kendisini döven Efe A. ve Efe B.’den şikayetçi oldu. Bunun üzerine Efe A. ve Efe B. ifadelerinin alınmasının ardından haklarında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Efe A. ve Efe B. savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

İstanbulda yaşandı... Suçüstü yakalanınca meydan dayağı yedi; darp raporu alıp şikayetçi oldu: Beni dövdüler amirim

 

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#İstanbul#Hırsız#Darp

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