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Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 17:10,Son Güncelleme:

Suçüstü yakalanan 2 hırsız tutuklandı

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Suçüstü yakalanan 2 hırsız tutuklandı
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kapı kilitlerini kırarak 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, son girdikleri evde ise suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İlçede son bir haftada 5 evde kapı kilidi kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Siverek Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda hırsızlığı Barak K. ile Fırat B.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen polis, 2 kişiyi Ayvanat Mahallesi'nde kapı kilidini kırarak girdikleri bir evde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise kilitleri kırmak için kullandıkları kurbağacık, pense, tornavida gibi malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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