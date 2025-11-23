Sucuklu tost 2 kişiyi hastanelik etti

×
HABERLERGündem Haberleri

#Sucuk#Gıda Zehirlenmesi#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 16:12

Diyarbakır'da zincir marketten aldığı sucukla tost yapıp, yedikten sonra rahatsızlanan F.A. (28) ile oğlu Ü.A. (12), hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. F.A. zincir marketten aldığı sucuk ile yaptığı tostu oğlu Ü.A. ile birlikte yedi. Bir süre sonra anne ve oğlu, karın ağrısı ile kusma şikayetleri yaşadı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

F.A. ve oğlu Ü.A., ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. F.A. ve Ü.A.'nın tedavileri sürerken, sucuktan incelenmek üzere numune alındı. F.A., hastane polisine ifade vererek, zincir marketten şikayetçi oldu.

