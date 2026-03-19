Suçluların Balkan rotası kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Balkan Kaçakçılığı#Suç Örgütleri#Para Aklama
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 07:00

Hakkında arama kaydı veya hapis cezası bulunan şüphelileri karayolu ve havayolu araçlarını kullanarak Balkanlar rotası üzerinden yurtdışına kaçıran şebeke çökertildi. Gizli bölmeli TIR kullanarak ‘suçluları kaçıran’ şebekenin, elde edilen yüksek gelirleri üçüncü şahıslar üzerinden akladıkları ortaya çıktı.

 KAÇAKÇILIK ve para aklama faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, hakkında arama kaydı veya hapis cezası bulunan şüphelileri karayolu ve havayolu araçları vasıtasıyla Balkanlar rotası üzerinden yurtdışına kaçıran bir suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. Yüklü miktarlar karşılığında anlaştıkları suçluları gizli bölmeleri olan TIR’larıyla veya sahte vize çıkararak havayolu üzerinden kendi belirledikleri rota doğrultusunda kaçıran şüphelilerin, suçtan elde ettikleri yüksek gelirleri üçüncü şahıslar üzerinden akladıkları tespit edildi.

Ülkeden kaçmak isteyen suçlularla iletişim ağı kurdukları belirlenen şüphelilerin Küçükçekmece ve Ümraniye’deki ikamet adreslerine önceki gün eşzamanlı şafak operasyonu düzenlendi, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 940 gram altın (yaklaşık 6 milyon 700 bin TL), 3 bin 100 dolar (137 bin TL) ve 380 bin TL ele geçirildi. 

