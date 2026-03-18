×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Suçluları kaçıran’ şebeke çökertildi: 4 şüpheli gözaltında

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 11:50

Hakkında arama kaydı veya hapis cezası bulunan şüphelileri karayolu ve havayolu araçlarını kullanarak Balkanlar rotası üzerinden yurtdışına kaçıran şebeke çökertildi.

Haberin Devamı

 

Gizli bölmeli TIR kullanarak 'suçluları kaçıran’ şebekenin, elde edilen yüksek gelirleri üçüncü şahıslar üzerinden akladıkları ortaya çıktı. İstanbul’da gerçekleşen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, evlerinde bulunan 940 gram altın, 3 bin 100 dolar ve 380 bin TL’ye el koyuldu.

BALKANLARDAN KAÇIŞ HATTI KURDULAR

Kaçakçılık ve para aklama faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, hakkında arama kaydı veya hapis cezası bulunan şüphelileri karayolu ve havayolu araçları vasıtasıyla Balkanlar rotası üzerinden yurt dışına kaçıran bir suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. Yüklü miktarlar karşılığında anlaştıkları suçluları gizli bölmeleri olan TIR’larıyla veya sahte vize çıkararak havayolu üzerinden kendi belirledikleri rota doğrultusunda kaçıran şüphelilerin, suçtan elde ettikleri yüksek gelirleri üçüncü şahıslar üzerinden akladıkları tespit edildi.

Haberin Devamı
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ülkeden kaçmak isteyen suçlularla iletişim ağı kurdukları belirlenen şüphelilerin Küçükçekmece ve Ümraniye’deki ikamet adreslerine önceki gün eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 940 gram altın (Yaklaşık 6 milyon 700 bin TL), 3 bin 100 dolar (137 bin TL) ve 380 bin TL ele geçirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!