Suçlu kim? Tır mı? Köprü mü? Şoför mü?

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İSTANBUL Bakırköy’de 11 Mart 2024 günü Florya istikametinde seyir halindeki TIR’ın dorsesi köprüye çarparak yanından geçen bir aracın üzerine devrildi. Otomobilde sıkışan sürücü Recep Aytekin (45), Sultan Aytekin (44), Güler Rukiye Aytekin (67) ve Merve Aytekin (16) hayatını kaybetti. Kazanın ardından tutuklanan sürücü Mehmet Fettahoğlu hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın yol güzergâhında 4 ayrı yerde 4 metre uyarı levhası bulunmasına rağmen sağa mecburi yön istikametine girmeyip devam ettiği ve kazaya sebep olduğu belirtilmişti.

‘HÂLÂ ŞAŞKINIM’

Bakırköy 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Mehmet Fettahoğlu şunları söyledi: “TIR çalıştığım şirkete aittir. Şirket kayıtlarında TIR’ın çekeci ve dorsesinin yerden azami yüksekliğinin Türk mevzuatına göre 380 cm üzerinde olmasına müsaade edilmiyor. Kazanın gerçekleştiği yerin karşı istikametinden aynı gün geçtim. Bir sorun yaşamadım. Önceki geçişimde de arkada aynı konteyner vardı, bu kazanın nasıl olduğunu halen anlamış değilim, hâlâ şaşkınım. Hatta, ben aynı yerden geçerken konteynerın içi boştu. Mal yükleyip geri döndüğümde doğal olarak azami yüksekliğin düşmüş bile olması gerekirdi. Kaza mahallinin hemen öncesinde aralıklarla yol kenarında bulunan uyarı levhalarında düşük köprü (4 metre) tarzında uyarılar yazdığını gördüm. 4 metrenin üzerinde olmadığımı düşündüğümden ve aynı gün karşı taraftan da geçtiğimden herhangi bir sorun olacağını düşünmedim. Hızım ortalama 30 km idi.”

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AYNI TIR’IN İKİNCİ KAZASI

Müştekilerin avukatı Elif Cemre Gök ise beyanında, “TIR’ın 4 metreyi geçtiği polis tutanaklarında da yazılmıştır. Basit bir internet taramasıyla orada defalarca TIR kazası olduğunu görebiliyoruz. Kazaya karışan aynı TIR, 2019’da da aynı yerde aynı şekilde kazaya sebebiyet vermiştir. Aynı şirkete ait başka kazaların olup olmadığının araştırılmasını istiyoruz” dedi.

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Recep Aytekin’in kardeşi Yunus Aytekin ifadesinde, “TIR’ın 2-3 araba arkasındaydım. TIR’ı süren abi hızını hiç kesmedi. TIR eğer hızlı olmasaydı dorseyi o şekilde deviremezdi” diye konuştu.

Mahkeme, olay yerinde keşif yapılarak bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. m Elif ALTIN / İSTANBUL