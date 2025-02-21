Suça sürüklenen çocuklara UNICEF’le ortak proje

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ADALET Bakanlığı Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Meral Gökkaya, Meclis’te çocukların istismardan korunmasına yönelik önlemleri araştıran komisyona çarpıcı bilgiler verdi. Tedbire yönelik projelerini de anlatan Gökkaya şunları söyledi:

YILDAN YILA AZALMA VAR

“Herhangi bir sebeple kolluğa gelen çocuk verisi yüzde 10.7 azalmış 2023 yılında, 2022’ye göre. Tanık, suça sürüklenen ve mağdur çocuk, tüm çocuklar için yapılan bir hesaplama bu. Cinsel suçlarla ilgili Adalet Bakanlığı adli istatistik verilerine göre de yüzde 4 oranında azalma var. 2024 yılında mahkûm olan erkek çocuk sayımız 63 bin 712; kız çocuk sayımız 4 bin 386. Toplam karar verilen çocuk sayımız 211 bin 946. Mahkûmiyetleri; hapis, adli para ve tedbir gibi karar türleri. Hapis cezası verilen çocuk sayısı 2024’te 43 bin 128... Cumhuriyet Başsavcılıkları’nda kamu davasının açılmasının ertelenmesine dair verilen kararlar var. Koruyucu, onarıcı yaklaşımların bir türü bu.

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KORUYUCU-ONARICI

Avrupa Konseyi ve UNICEF’le birlikte mayıs ayında bir projeye başlayacağız. ‘Diversiyon’ dediğimiz onarıcı ve koruyucu yaklaşım geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bu proje de üç yıl sürecek. Diğer ülke uygulamaları incelenmek suretiyle uluslararası konferans yapacağız nisan ayı içerisinde. Türkiye’ye bunu nasıl entegre edebiliriz, çocukları suçtan nasıl uzaklaştırabiliriz gibi sorulara cevap arayacağız. İlgili kurumlarla iş birliği hâlinde bu faaliyetleri yürütmeyi amaçlıyoruz.”

15 YAŞ ALTINA İLK SUÇTA DAVA AÇILMAYACAK

Çocuklarla ilgili koruyucu ve önleyici mekanizmayı daha iyi bir hale getirmek istediklerini söyleyen Meral Gökkaya, şu detayları verdi: “15 yaşından küçük olup ilk defa suç işleyen çocukların herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma (dava) dosyasına kaydedilmeden adli süreç dışarısına çıkarılıp takip edilmesiyle ilgili sistemler geliştirmek istiyoruz. Suça sürüklenen çocuklara özgü kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlarının belirlenmesiyle ilgili de çalışmalarımız var. Birden fazla kez suça sürüklenen çocuklara özel rehabilitasyon tedbirleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklar için görevlendirilen müdafi ve vekillerin özel olarak eğitim almış kişilerden oluşturulmasıyla ilgili Barolar Birliğiyle çalışmalarımız var. Yine, elektronik sistemlerin daha iyi kullanılmasıyla ilgili çalışıyoruz.”

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211.946 ÇOCUK ZANLI

Adalet Bakanlığı’nın son verilerine göre, geride bıraktığımız 2024 yılında toplam 211 bin 946 çocuk suç zanlısı olarak adliyeye düştü. Günde ortalama 580 çocuk mahkemelik oluyor. Suça sürüklenen bu çocuklardan 43 bin 128’ine hapis cezası verildi.