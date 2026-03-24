Suça sürüklenen çocuklar... İlk kırılma anı okul terk ve evden kaçma

“Sahada tespit ettiğimiz çok ciddi sıkıntılar var” diyen Karaboğa şunları söyledi:



“Kalabalık dosyalarda çocuk bürolarında görevli olmayan, örneğin kaçakçılık büroda görevli savcılar görevlendiriliyor. En başından beri ‘önleme, önleme, önleme’ diyoruz. Bu çocukla ilgili riski tespit edecek olan özel uzmanlaşmış çocuk büro savcıları. En yakın örneği; Ankara’da çok büyük bir uyuşturucu operasyonu yapıldı ve yaklaşık 110 çocuk alındı. Oradaki tüm çocukların ifadesini kaçakçılık bürodan savcılar görevlendirmeyle aldılar. Bizzat adliye gittim. Çocuğa özgü düzenlemeleri bilmeyen savcılar tarafından o ifadeler alındığında ya da tutuklamayla sorun olduğunda, o çocuğun cezaevine girip çıktıktan sonra daha farklı suç işleyeceğini hepimiz biliyoruz.



SOSYAL GÖREVLİ OLMALI



Korktuğunuz yerde rahat açıklama yapamazsınız, yetişkinler gibi düşünmemek lazım çocukları. Korkmak yerine kendinizi güvende hissettiğiniz, sizin dilinizde iletişim kuran birine her şeyi daha açıklıkla anlatırsınız. İfade esnasında sosyal çalışma görevlisinin zorunluluk haline gelmesini talep ediyoruz. Çünkü çocuğun süreci anlaması, neyle karşı karşıya kaldığını bilmesi, aslında uzmanın ona anlatmasıyla alakalı. Tüm çocuklar için sosyal inceleme raporlarının, adli görüşme odalarında beyanlarının alınmasının zorunlu olması gerektiğini düşünüyoruz.



İLK KIRILMA ANI



Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi pilot bölgede yaptığı çalışmada çok ciddi sonuçlar aldı. Okul takibinin etkili yapılması ve burada yaptırım uygulanmasının çok önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü çocukların ilk kırılma anının okul terki ve evden kaçmalar olduğunu biliyoruz. Kıymetli hocamız bir sempozyumda: ‘Doğa boşlukları sevmez arkadaşlar, doldurur. Önemli olan o boşlukların neyle doldurulacağı’ demişti. Okul terkinde çok ciddi anlamda bize önleyici fayda sağlayacak.



MESELE YARIN DEĞİL



Çocuk adalet sistemi, çocuk haklarının meselesi çocukların yarının geleceği noktasında ilerlemek değildir, bugün sadece bugün çocuk oldukları içindir. Öbür türlü, yetişkinlerin haklarını, yetişkinlerin kıyafetlerini kısaltıp giydirmek gibi.”