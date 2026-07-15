‘Suça Sürüklenen Çocuk’ sil baştan… 15 yaşındaki katile müebbet

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AK Parti, toplum vicdanını yaralayan trajik olaylarla gündeme gelen bazı eylemlerde çocuklarla ilgili cezaları ağırlaştıran yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. 18 maddelik teklifi açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta şu bilgileri verdi:

-12-15 yaş arasına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren (cinayet) eylemlerde verilecek ceza 12-15 yılken 13 yıldan 18 yıla çıkarılıyor. Bu yaş grubuna, müebbet hapis cezasını gerektiren durumlarda 9 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası yerine 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilecek. Diğer cezalarda ise her eylem için verilecek hapis cezasının 7 yıl olan üst sınırı 9 yıla yükseltiliyor.

YAŞ İNDİRİMİ YOK

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- “Kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç/saik, suçun işleniş şekli ve sabıka durumu” gibi kıstaslar dikkate alınarak kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş çocuklar hakkında yaş indirimi yapılmayabilecek. Mahkeme, 15 yaşındaki çocuğa müebbet hapis cezası verebilecek.

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- “Tekerrür” hükümlerinin uygulanmasındaki yaş istisnası 18’den 15’e düşürülüyor. Böylece eylemin işlendiği sırada 15 yaşını doldurmuş olan çocukların işledikleri suçların “tekerrüre” esas alınması sağlanarak yeniden suç işleme eğilimlerinin önlenmesi amaçlanıyor.

ANNE BABAYA 6 YIL

- Yükümlülük ihlalleri sonucunda çocuğun kasten öldürme veya ağırlaşmış yaralama suçu işlemesi halinde ebeveyne verilecek ceza iki kat artışla 6 yıla kadar çıkabilecek.

- Hüküm giyen çocukların cezasının infazına çocuk kapalı cezaevinde başlanacak ve iyi hallilik tespiti halinde eğitimevlerine ayrılacaklar.

- Kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile örgüt kurma suçlarında çocuğun cezaevinde geçirdiği sürelerin hesaplanmasında indirim yapılmayarak ‘bire bir’ oran uygulanacak.

- “Suça sürüklenen çocuk” yerine, “adli süreçteki çocuk” kavramı kullanılacak.

MÜEBBET TARTIŞMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, teklifle ilgili, “15-18 yaş arası çocukların belirlenen şartlar yerine geldiği takdirde hâkimin takdir yetkisiyle müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik düzenleme hayata geçirilecektir” dedi. Ancak bazı hukukçular, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre hâkimlere tanınan bu yetkinin “ağırlaştırılmış müebbet” cezası getirmeyeceğini savunuyor.