×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Suça Sürüklenen Çocuk’ mağdurlarıyla buluşma

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Gürlek#TBMM#Akın Gürlek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 07:00

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile Sarıyer Hâkimevi’nde suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle bir araya geldi.

Haberin Devamı

Bakan Gürlek, buradaki konuşmasında hem TBMM Komisyonu’nun hem de Bakanlığın 12. Yargı Paketi için çalıştığını vurgulayarak özetle şunları söyledi:

TOPLUMUN KANAYAN YARASI

“Özellikle suça sürüklenen çocuk kavramını en temelden değiştirerek, toplumdaki hassasiyetler de dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamalar için bir kanun çalışması yapacağız. Bu toplantı bu yüzden çok kıymetli. Özellikle ben sizlerin acısını en derinden hissediyorum. Sizlerin mağdur olduğunuz dosyalar, katıldığınız dosyalarla ilgili gözlemlerimi Sayın Başkanımızla birlikte de istişare ederek kanunun yasalaşma aşamasında dikkate alacağız.”  Suça sürüklenen çocuklar konusunun toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Gürlek, “Bu bizim hassas konumuz, kırılgan konumuz” dedi. Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarla ilgili toplumda rahatsızlık olduğunu anlatarak, bu rahatsızlığı gidermek için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!