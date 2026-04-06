‘Suça Sürüklenen Çocuk’ mağdurlarıyla buluşma

Bakan Gürlek, buradaki konuşmasında hem TBMM Komisyonu’nun hem de Bakanlığın 12. Yargı Paketi için çalıştığını vurgulayarak özetle şunları söyledi:

TOPLUMUN KANAYAN YARASI

“Özellikle suça sürüklenen çocuk kavramını en temelden değiştirerek, toplumdaki hassasiyetler de dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamalar için bir kanun çalışması yapacağız. Bu toplantı bu yüzden çok kıymetli. Özellikle ben sizlerin acısını en derinden hissediyorum. Sizlerin mağdur olduğunuz dosyalar, katıldığınız dosyalarla ilgili gözlemlerimi Sayın Başkanımızla birlikte de istişare ederek kanunun yasalaşma aşamasında dikkate alacağız.” Suça sürüklenen çocuklar konusunun toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Gürlek, “Bu bizim hassas konumuz, kırılgan konumuz” dedi. Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarla ilgili toplumda rahatsızlık olduğunu anlatarak, bu rahatsızlığı gidermek için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.