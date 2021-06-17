Suç ve ödül... İsyan ettiren karar: Boğazını kes 1 yılda tahliye ol!

Doktor Süleyman Dönmezler 11 Haziran 2020’de iki kadın meslektaşıyla İstanbul’da Maçka Parkı’na gitti. İddialara göre saat 18.00 sıralarında parktaki Emrah Danışman, kadın doktorlara laf atınca Süleyman Dönmezler tarafından uyarıldı. İkili arasında sözlü tartışma çıktı. Elindeki bira şişesini kaldırıma vurarak kıran Danışman, Dönmezler’in boğazını keserek kaçtı.

İki kadın meslektaşı Dönmezler’e ilk müdahaleyi yaparak ölümden kurtardı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri parktaki kamera kayıtlarından yola çıkarak kimliğini tespit ettikleri Emrah Danışman’ı Eyüp’teki evinde gözaltına aldı. Danışman’ın 5 kasten yaralama, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emrah Danışman polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

15 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Danışman hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 38’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada söz alan Emrah Danışman’ın avukatı “Müvekkilim mağdur tarafın ağır tahrik ve küfürlerine maruz kalmıştır. Eylemi yaralamaya değil korkutmaya yöneliktir.

Ağır tahrik altında gerçekleştirmiştir. Mağdurun yaşamsal tehlikesi olmadığı sabittir. 1 yıldır tutukludur. Tahliyesini talep ediyorum” dedi. Emrah Danışman’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Emrah Danışman’ın haftada bir gün evine en yakın karakola giderek imza atmasını kararlaştırdı.

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