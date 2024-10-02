Suç ortakları birbirine düştü

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İSTANBUL Beykoz’da 26 Eylül 2024’te sosyal medya üzerinden yayınlanan spor programından çıkan Serhat Akın, silahlı saldırıya uğramıştı. Akın’a, sol ayağından iki, sağ ayağından bir mermi isabet etmişti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, kendisini motosiklette bekleyen diğer şüpheli ile olay yerinden kaçarken, Akın hastaneye kaldırılmıştı. Aralarında tetikçi Ozan Dalmaz ile motosikleti süren Osman Mukan’ın arasında bulunduğu 5 şüpheli ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştı. M.A. ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza adli kontrolü uygulanarak serbest bırakılmıştı. Dalmaz ile Mukan’ın saldırı talimatını, Gürcistan’daki akrabaları firari H.Ş.’den aldıkları ve eylemi 250 bin TL karşılığında gerçekleştirdikleri iddia edilmişti.

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‘AMACIM GÖZDAĞI VERMEKTİ’

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin ifadelerinin detayları ortaya çıktı. Üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini belirten şüpheliler ifadelerinde özetle şunları söyledi:

- Ozan Dalmaz: Amacım Serhat Akın’ı öldürmek değil, sadece gözdağı vermekti. Bu eylemi uzaktan akrabam olan şu an yurtdışında olduğunu bildiğim H.Ş.’nin, beni arayıp tehdit etmesi nedeniyle gerçekleştirdim. Olayın sebebini H.Ş.’ye sorduğumda bana çıkıştı. Herhangi bir sebep söylemedi. Bu işi para karşılığında da yapmadım. Parayı teslim alan Osman Mukan’dır. Osman’ın parayı kimden teslim aldığını da bilmiyorum. Osman Mukan’ın aleyhime ifadelerini kabul etmiyorum. Osman, H.Ş.’den korktuğu için böyle bir beyanda bulunmuştur. Henüz Beykoz’a gelmeden önce ben ve Osman, H.Ş. ile görüşmüştük. H.Ş., Beykoz’daki konumun bilgisini hem bana hem Osman’a atmıştı. Parayı getiren Yunus Görecek’i tanımıyorum.

- Osman Mukan: Ozan Dalmaz’ın hakkımdaki aleyhe beyanlarını kabul etmiyorum. H.Ş. ile sadece Ozan görüştü. Olay yerinin konum bilgisini H.Ş. bana değil yine Ozan’a atmıştı. Bu olayda, motosiklet kullanmak dışında hiçbir eylemde bulunmadım. Ayrıca olaydan bir gün sonra benim H.Ş. ile görüşüp, bu görüşme üzerine evden çıkıp parayı teslim aldığım doğru değildir. Parayı aldım ancak Ozan’ın bana söylemesi üzerine aldım. H.Ş. ile ben görüşmedim. Ozan, parayı getiren kişi ile de konuşuyordu. Kişinin isminin Yunus Görecek olduğunu ifadelerden öğrendim. Ozan’ın, H.Ş. tarafından tehdit edildiğini söylemesi de doğru değildir. Kesinlikle Ozan, bu eylemi tehdit altında yapmadı.

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PARAYI SORGUSUZ TESLİM ETMİŞ

- Yunus Görecek: Olayda ismi geçen şüphelilerden hiçbirini tanımıyorum. Cudi lakaplı diye bildiğim kişin H.Ş. olduğunu ifade sırasında öğrendim. Bu şahısla 2016’da Adana’da bir arkadaş ortamında tanıştık. Olayda parayı teslim aldığım kişiyi tanımıyorum. Teslim ettiğim kişiyi de tanımıyorum. Bu paranın ne parası olduğunu da bilmiyorum. Cudi, Instagram üzerinden beni görüntülü arayarak yönlendirdi. Parayı teslim almaya 4 ve 9 yaşındaki 2 erkek kardeşimle gittim. Bir suç eylemi içerisinde olsaydım kardeşimle parayı almaya gitmezdim.

Eyüp Üzer: Olayda ismi geçen şüphelilerden hiçbirini tanımıyorum.

‘FENERBAHÇE’YE KIRGIN VE KIZGINIM’

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- Serhat Akın: Son zamanlarda yapmış olduğum yayınlardan sonra ciddi anlamda hakaret ve küfürlere maruz kalmaktayım. Hatta başka YouTube programı yapan şahısların da beni hedef gösterdiklerini biliyorum. Bu hedef göstermelere, Fenerbahçe Kulübü ve yetkilileri bana yapılan hakaret ve tehditleri engellemek için çaba göstermediler, bundan dolayı kırgın ve kızgınım. Çünkü aslında bu saldırı Fenerbahçe’ye, Fenerbahçe markasına karşı yapılmış bir saldırıdır. Basit münferit bir olay olmadığını düşünüyorum. Organize bir şekilde pusu kurulup tarafıma saldırı düzenlenmiştir.