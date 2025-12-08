Suç örgütünün çocuk üyeleri anlattı... Örgüte giren çıkamıyor

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, liderliğini İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un yaptığı silahlı suç örgütünün çocuk üyelerine yönelik soruşturmasını tamamladı. 32 suç eylemine katıldıkları tespit edilen, 23’ü tutuklu 40 Suça Sürüklenen Çocuklar (SSÇ) hakkında, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘nitelikli yağma’, ‘silahla tehdit’, ‘mala zarar verme’, ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’, ‘suç delillerini yok etmek’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından 1 yıl 8 aydan 75.5 yıla kadar hapis cezaları istendi.

‘PARA İÇİN KABUL ETTİM’

İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan suça sürüklenen çocukların ifadelerine yer verildi. Çocuklara bu suç örgütüne neden katıldıkları soruldu. Cevaplar benzerlik gösterdi. Çoğu maddi imkânsızlıklar yüzünden örgüte dahil olduğunu ancak ayrılmak istediklerinde tehdit edildiklerini söyledi.

Z.A.: “Mahalleden arkadaşım beni daha önce tanımadığım şahısların yanına tanıştırmak için götürdü. Para karşılığında Tuzla’da bulunan bir benzin istasyonuna silahlı saldırı yapılması gerektiğini söyledi. 50 bin TL verdiklerini söyledi. Babam hasta ve paraya ihtiyacımız olduğu için bu teklifi kabul ettim.”

E.K.: “D.G.B. isimli şahıs sürekli olarak beni bu işlerin içine sokmaya çalıştı. Bu şahıs istediği şekilde örgüt lideri ve yöneticilere ulaşarak herkesin infazını verebiliyordu. Ben de bunun korkusundan ötürü kendimi bu örgütten koparamıyordum. Ayrıca bakılması gereken annem ve kız kardeşim vardı. Onların başına bir şey gelmemesi için şahısların dediklerini yapmak zorunda kalıyordum. Özellikle evimin konumuna gelerek ve evimin fotoğrafını çekerek örgüt yöneticileri şahıslara atarak beni örgütün yöneticileri tarafından hedef haline getiriyordu.”

N.A.M.: “T.K. bana ulaştı. İşlerini halletmemi söyledi. Ne iş olduğunu sordum. ECF Yapı ve Azim Ambalaj isimli işyerini kurşunlamamı istedi. ‘Sana para veririm. Sokaklarda kalmaktan kurtulursun’ dedi. Kabul etmedim. Bir iki saat sonra beni tekrar aradı ve tehdit etti. Benim 20 tane kardeşim var. ‘Bu iş yapmazsan seni vurdururum, öldürürüm’ dedi. Korkudan kabul ettim.”

‘İŞ BULMA UMUDUYLA GELDİM’

M.Y.: “17 yaşımdayım. 6 Şubat depremlerinde Gaziantep’te bulunan evim hasar görünce maddi olarak zor duruma düştük. Çalışmak için, iş bulma umuduyla İstanbul’a geldim. M.E. ile iletişim kurdum. M.E., kavgalı olduğu kişilerin olduğunu, bunların yanına gideceğini söyleyerek benim de gelmemi istedi. Bu sırada M.E.’nin silahını gördüm, korktum ve itiraz edemedim. Çelik yelek giyip motora bindik ancak polisler tarafından yakalandık.”

M.E.A.: “16 yaşımdayım. 13 Eylül 2024’e kadar Van’da yaşıyordum. Dosya içerisinde ismi geçen B.A. akrabam, N.B. de Van’dan arkadaşım. Suç örgütüyle Instagram üzerinden iletişim kurmuşlar. Bana da bu örgüt sayesinde para kazanabileceğimi ve kanser olan annemin tedavi masraflarını karşılayabileceğimi söylediler. Onlara inandım. Bu örgüt bünyesine girdiğim için pişmanım. Yakalandığımda kimseye zarar veremeyeceğim için mutlu oldum.”

ÖRGÜT ÜYELERİ ÇETEDEN AYRILMAK İSTEYEN ÇOCUKLARI TEHDİT EDEREK VAZGEÇİRİYOR

Barış Boyun çetesine yapılan operasyonda yüzlerce çete üyesi gözaltına alınmıştı.