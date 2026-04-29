Suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

DHA
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 07:00
İstanbul’daki bir suç örgütünün 9 Nisan’da Ataşehir’de, 11 Nisan’da Sarıyer'de 2 galerinin kurşunlanması, 14 Nisan’da Bağcılar’da silahlı saldırı ile Sarıyer'de bir galerinin kurşunlanmaya teşebbüs edilmesi ile 21 Nisan’da Zeytinburnu’nda bir araca yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi.
Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 28 Nisan’da İstanbul ve Tekirdağ’da belirlenen evlere eşzamanlı operasyon düzenlendi.
13 şüpheli gözaltına alındı.
Örgüt liderinin yurtdışında olduğu ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunduğu belirtildi.